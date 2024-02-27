“الخارجية الفلسطينية” تدين بناء الاحتلال برجاً ونصب كاميرات مراقبة على السور الغربي للأقصى

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بناء الاحتلال الإسرائيلي برجاً ووضع كاميرات مراقبة على السور الغربي للمسجد الأقصى، والاقتحامات اليومية وجميع المحاولات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والديمغرافي والقانوني للقدس ومقدساتها، وإغراقها بالاستيطان والمستعمرات لفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.

كما دانت في بيان لها، مساء اليوم، الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للقدس ومواطنيها عامة والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، بما في ذلك الإجراءات التهويدية والتقييدات على حرية وصول المصلين للصلاة في المسجد الأقصى خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأكدت أن إجراءات الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات “اليونسكو”.

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها من المخاطر المترتبة على إمعان الاحتلال في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في القدس وارتداداتها السلبية على ساحة الصراع، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات ووقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لشعبنا.