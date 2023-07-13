الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بخطوات فورية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعدت الخارجية الفلسطينية في بيان، إجراءات الاحتلال بأنها إمعان إسرائيلي في استباحة أرض دولة فلسطين، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، وامتداد لحرب الاحتلال المفتوحة، مؤكدة أن الاحتلال يسابق الزمن لفرض المزيد من التغييرات على الواقع السياسي والتاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف حسم مستقبل الضفة المحتلة من جانب واحد، وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية الكفيلة بترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال رادعة، تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية فوراً.