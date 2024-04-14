“الخدمات الأرضية” تجدد عقداً مع “طيران ناس” بقيمة متوقعة ملياري ريال

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيع تجديد العقد مع شركة طيران ناس ولمدة خمس سنوات، وتقوم بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات شركة طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة.

وقالت الشركة السعودية للخدمات الأرضية في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن قيمة العقد المتوقعة خلال 5 سنوات تبلغ ملياري ريال وفقا لـ “العربية” .

وتبلغ مدة العقد 5 سنوات ميلادية اعتباراً من مطلع 2024 إلى نهاية 2028.