الخسائر تجاوزت 75 مليار دولار.. مليشيا الحوثي تدمر 98 مصنعا باليمن

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كشفت تقارير اقتصادية يمنية أن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية تسببت في تدمير 98 مصنعاً في مختلف المحافظات.

وأضافت أن تخريب المصانع أسفر عنه خسائر بلغت خلال السنوات الماضية، أكثر من 75.89 مليار دولار.

وأكدت أن جرائم الفساد والإهمال الحوثي منذ سنوات ضد تلك المنشأة يندرج في سياق تحويلها كغيرها من المؤسسات الحكومية والمختلطة والأهلية إلى ملكية خاصة للميليشيات ولعناصرها.

وتابعت: قامت المليشيا الانقلابية عقب اقتحامها الشركة في الحديدة بمصادرة جميع أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها.

ونقلت عن عمال بالشركة أنها لا تزال نتيجة انتهاك وفساد الجماعة بحالة موت سريري، مؤكدين أنها بحاجة ماسة اليوم إلى تدخلات عاجلة وإنعاش جديد يبدأ من مرحلة الصفر.

واتهم العاملون مسؤولين تم تعيينهم من قبل الجماعة الحوثية دون مؤهلات في مناصب عليا في الشركة والمصنع التابع لها بنهب ما يزيد على 80 مليون ريال.

كما أن الشركة وبفعل الممارسات غير القانونية تلك تعاني في الوقت الحالي إلى جانب توقف عملها من كثرة الديون والقروض والخسائر المتراكمة عليها.