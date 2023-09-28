الخليج وأبها يتأهلان لثمن نهائي كأس الملك

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أكمل فريقا الخليج وأبها عقد الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “موسم 2023-2024″، بعد أن تجاوزا فريقي العدالة وهجر، في آخر مواجهات دور الـ 32 من هذه البطولة.

وجاء تأهل الخليج بعد أن فاز على العدالة بنتيجة (2 – 0)، في مباراة أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، إذ سجل إيفو رورديجيز أول أهداف الخليج في الدقيقة 36، فيما سجل هدف الخليج الثاني في الدقيقة 90+5، عن طريق الخطأ من لاعب العدالة سامسوندين أورو .

من جهته تأخر أبها في حسم تأهله حتى الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول، عندما استطاع لاعبه أحمد عبده من تسجيل هدف المباراة الوحيد في مرمى فريق هجر، وهو الهدف الذي انتهت به المباراة، ليعلن عن تأهل أبها للدور التالي، مختتماً عقد الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من البطولة .