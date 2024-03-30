الرياضة

الخليج يفوز على ضمك بمشاركة طارق حامد ومحمد شريف في دوري روشن

30 مارس 2024 - 12:39 صباحًا
بث مباشر مباراة الخليج وضمك في الدوري السعودي
بث مباشر مباراة الخليج وضمك في الدوري السعودي

استطاع الفريق الكروي بالنادي الخليج في تحقيق فوزا هاما على نظيره ضمك بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن، بمشاركة كل من طارق حامد مع ضمك والذي بدأ أساسيا، ومحمد شريف مع الخليج والذي شارك بديلا في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

أحرز هدف المباراة خالد ناري لاعب الخليج في الدقيقة 35 من عمر المباراة، وحصل محمد شريف على إنذار في الدقيقة 83، فيما حصل ووي يونج جانج لاعب الخليج على طرد في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وحصل طارق حامد لاعب وسط فريق ضمك على بطاقة صفراء فى الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

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بهذه النتيجة يحتل ضمك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة جمعهما من 25 مباراة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل 7 مرات وخسر 9 مواجهات.

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30 مارس 2024 - 12:39 صباحًا
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