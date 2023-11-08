“الخميس”.. انطلاق “الدرجة الأولى للسيدات”

وتشهد النسخة الثانية من دوري الدرجة الأولى للسيدات مشاركة أندية البيرق، الشعلة، النسور الذهبية، الهمة، رأس تنورة، الترجي، النهضة، الفتح، اتحاد النسور، العروبة، الوطني، الأمل، العين، العنقاء، الحجاز، أبها، سهم جدة، نجمة جدة، الصقور (الذي استحوذ على فريق صقور الغربية مؤخرًا)، جدة، النورس، الوحدة، التقدم، أحد، العلا ومنجم المواهب.

وسيقام الدوري على مرحلتين، الأولى: مرحلة المجموعات مناطقياً في خمس مدن حيث ستلعب المباريات الذهاب والإياب لكل مجموعة، وسيكون عدد الفرق في كل مجموعة 5 فرق باستثناء المجموعة (1) التي ستضم ستة فرق، وسيكون مجموع المباريات لهذه المرحلة 110 مباريات.

فيما ستكون المرحلة الثانية: الأدوار النهائية بنظام التجمع من 12 فريقاً متأهلاً من المرحلة الأولى، وهي: أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من مجموعة (1) وأصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات (5-4-3-2) وأفضل فريق ثالث في المجموعات (5-4-3-2)، وستلعب بنظام المجموعات ثم مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وستصعد الفرق الثلاثة الأولى في ختام الأدوار النهائية إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية، بينما يهبط صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى.