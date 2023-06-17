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«الداخلية»: الحرب على المخدرات مستمرة.. وللمواطنين والمقيمين دور في نجاحها

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 17 يونيو 2023 - 9:30 صباحًا

المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الداخلية أن الحرب ضد المخدرات مستمرة، بدعم من القيادة، حماية للوطن والمجتمع من أخطارها العظيمة، مشددة على أن للمواطن والمقيم دوراً كبيراً في نجاحها، بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.

ودعت «الداخلية» إلى الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 17 يونيو 2023 - 9:30 صباحًا
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shimaa mohamed

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