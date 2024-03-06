“الداخلية” توزّع 7840 سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك

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بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و للسنة الـ (16) على التوالي، تقوم وزارة الداخلية بإخراج الصدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان المبارك، حيث بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتوزيع (7840) سلة من المواد الغذائية التي تحتوي على مولد من أجود ما يتم استهلاكه خلال الشهر الكريم، صدقة عن شهداء الواجب، لتصل للمحتاجين في مختلف مناطق المملكة والمدن والقرى والهجر.

يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفانًا وتقديرًا من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء للوطن من تضحية وفداء.