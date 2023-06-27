“الدارة” تنشر صورةً تاريخية لإحدى وسائل النقل في موسم الحج قبل 26 عامًا

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نشرت دارةُ الملك عبد العزيز، اليوم، صورةً تاريخية ترجع إلى 1417هـ/ 1997م، تظهر مجموعة من الحجاج وهم يستقلّون إحدى وسائل النقل المتاحة سابقًا لإتمام مناسكهم.
وبيّنت الدارة أن هذه الأنواع كانت تستخدم سابقًا قبل أن يتم منعها مع ازدياد الأعداد وتوفر البدائل الآمنة والميسرة.
وبدأ حجّاجُ بيت الله الحرام، مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة؛ التوجُّهَ إلى صعيد عرفات الطاهر؛ لتأدية أهم أركان الحج؛ وهو “الوقوف بعرفة”، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة.