الدحيل القطري يعلن إقالة مدربه قبل مباراة النصر في آسيا

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أعلنت إدارة نادي الدحيل القطري، إقالة الأرجنتيني هيرنان كريسبو بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية وتضاؤل فرص التأهل في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني.

ويلاقي الدحيل القطري، نظيره النصر، الـ24 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، وقبل اللقاء الآسيوي يلاقي الدحيل الغرافة في الـ14 ضمن مباريات كأس أوريدو القطري لحساب الجولة الثالثة.



وكان إدارة الدحيل قد تعاقدت مع كريسبو في أبريل 2022، ووقاد الفريق القطري خلال 48 مواجهة استطاع الانتصار 34 والخسارة في 8 بينما تعادل 6 مباريات، وخلال الموسم الجاري، درب 7 مباريات فاز 3 وتعادل 2 وخسر مثلها.