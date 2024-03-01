الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي نيجني نوفغورود وبيلغورود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، إسقاط وتدمير 4 طائرات أوكرانية مسيرة في أجواء مقاطعتي نيجني نوفغورود وبيلغورود.
وقالت الوزارة في بيان لها: “الليلة (فجر اليوم الجمعة)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل روسيا”.
وأضاف البيان أن “منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت طائرة مسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود”.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.