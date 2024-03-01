الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي نيجني نوفغورود وبيلغورود

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.