“الدفاع البريطانية”: القوات الأوكرانية تكتسب زخمًا في هجماتها باتجاه باخموت

المناطق_متابعات

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية اكتسبت زخمًا ملحوظًا في هجماتها على القوات الروسية المنتشرة في إقليم باخموت.

وذكرت الوزارة – في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا – أن “القوات الروسية تواجه، بدلاً من ذلك، تهديدات عديدة على جبهات مختلفة، بينما اكتسبت أوكرانيا، كجزء من هجومها المضاد الأوسع نطاقا، زخمًا في هجماتها حول باخموت وبالتحديد في دونيتسك أوبلاست”.

وأضافت أن “القوات الأوكرانية أحرزت، في عملية متعددة الألوية، تقدمًا على الجانبين الشمالي والجنوبي للمدينة. في حين هناك القليل من الأدلة على أن روسيا تحتفظ بأي احتياطيات مهمة من القوات البرية على المستوى التشغيلي والتي يمكن استخدامها لتعزيز مواجهة التهديدات المتعددة”.