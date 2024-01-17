الدفاع الروسية: إسقاط 7 صواريخ و4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ودمرت 7 صواريخ أوكرانية من طراز “فيلخا” و4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها عبر قناتها الرسمية بتطبيق “تليغرام”: “في 17 يناير/ كانون الثاني وفي حوالي الساعة 2.40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي صاروخي باستخدام نظام “فيلخا” الصاروخي وطائرات بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي”.