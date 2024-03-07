الدفاع المدني يستعرض المنصة الوطنية للإنذار المبكر بجناح وزارة الداخلية في مؤتمر ليب 2024

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تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني في جناح وزارة الداخلية المشارك في مؤتمر (ليب 2024) بنسخته الـ (3)، خلال الفترة 4 – 7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، “المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ”.

واطلع زوار جناح الوزارة على المنصة، التي يتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية بالحالات الطارئة إلى أجهزة الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة مميزة للتحذير واتخاذ وسائل الوقاية المناسبة، لحماية الأرواح والممتلكات، والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر، وتحديد المنطقة المستهدفة بالتحذير بدقة عالية وبسرعة كبيرة للأجهزة المتنقلة.

تأتي مشاركة وزارة الداخلية في المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم (ليب 2024)؛ لإبراز التقنيات والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة، وتعزيز الأمن وإدارة الحشود وسلامة الإنسان والبيئة وتنظيم الفعاليات والأحداث العالمية، واستشراف الحلول الرقمية في المجالين الأمني والخدمي للمواطنين والمقيمين والزوار، تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.