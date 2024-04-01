“الدفاع المدني” يواصل تنبيهاته وإرشاداته بطرق التصرف الآمن حال تسرب الغاز

ونبّهت أنه في حال تسرُّب الغاز يجب الالتزام بعدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أيّ مصدر شررٍ آخر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان وقفل صمام الغاز بإحكامٍ، كذلك فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.