الدفاع المدني يوضح التعليمات الواجب اتباعها للوقاية من حوادث المسابح

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أشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلي أن تطبيق تعليمات وإرشادات السلامة في المسابح ضروري للوقاية من الغرق.
وأوضحت عبر حسابها على تويتر هذه الإرشادات عبر مجموعة نقاط، وهي:
- توفير أدوات السلامة أطواق النجاة، وعمل أرضية مانعة للانزلاق على الحواف.
- وصول السلالم إلي قاع المسبح بكل الأركان لتسهيل صعود ونزول الأشخاص.
- عدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم.
- ينصح بوجود أجهزة إنذار المسبح للتنبيه والإنذار عند سقوط جسم في حوض المسبح.
تطبيق تعليمات وإرشادات السلامة في المسابح، وقاية من الغرق.#الوقاية_أمان#اليوم_العالمي_للوقاية_من_الغرق pic.twitter.com/45b7e6kl4I
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 25, 2023