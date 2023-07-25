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الدفاع المدني يوضح التعليمات الواجب اتباعها للوقاية من حوادث المسابح

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 25 يوليو 2023 - 11:21 صباحًا

المناطق_الرياض

أشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلي أن تطبيق تعليمات وإرشادات السلامة في المسابح ضروري للوقاية من الغرق.

وأوضحت عبر حسابها على تويتر هذه الإرشادات عبر مجموعة نقاط، وهي:

  • توفير أدوات السلامة أطواق النجاة، وعمل أرضية مانعة للانزلاق على الحواف.
  • وصول السلالم إلي قاع المسبح بكل الأركان لتسهيل صعود ونزول الأشخاص.
  • عدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم.
  • ينصح بوجود أجهزة إنذار المسبح للتنبيه والإنذار عند سقوط جسم في حوض المسبح.

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 25 يوليو 2023 - 11:21 صباحًا
صورة سارة السيد

سارة السيد

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