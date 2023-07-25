الدفاع المدني يوضح التعليمات الواجب اتباعها للوقاية من حوادث المسابح

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أشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلي أن تطبيق تعليمات وإرشادات السلامة في المسابح ضروري للوقاية من الغرق.

وأوضحت عبر حسابها على تويتر هذه الإرشادات عبر مجموعة نقاط، وهي: