الدفعة الثانية.. إطلاق سراح 39 فلسطينيا من سجون الاحتلال

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أعلن الجيش الإسرائيلي ليل السبت الأحد إطلاق سراح 39 فلسطينياً من سجن عوفر في الضفة الغربية، بعد أن أفرجت حركة حماس عن دفعة ثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة.

أما أبرز المفرج عنهم هي إسراء جعابيص (38 عاماً) التي دينت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها على حاجز عام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي. وحكم عليها بالسجن 11 عاماً.

وقد استُقبل عدد من المفرج عنهم في منازلهم بالقدس الشرقية، وفق فرانس برس.

13 محتجزاً إسرائيلياً و4 أجانب

يأتي ذلك بعدما أفرجت حماس مساء السبت عن 13 محتجزاً إسرائيلياً و4 أجانب وتسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد مصدر مطلع بأن الأجانب الأربعة الذين تم إطلاق سراحهم تايلانديون، حسب رويترز.

6 نساء و7 أطفال

من جهته ذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرهائن الذين أفرجت عنهم حماس هم 6 نساء و7 أطفال.

بدورها صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها استكملت إطلاق سراح 17 من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر لرويترز في رسالة بريد إلكتروني: “نقلت فرقنا هؤلاء الأشخاص السبعة عشر من داخل غزة إلى معبر رفح حيث تم تسليمهم إلى السلطات الإسرائيلية”.

نجاح الاتصالات القطرية المصرية

يشار إلى أن وزارة الخارجية القطرية كانت أعلنت بوقت سابق مساء السبت نجاح الاتصالات القطرية المصرية في تذليل عقبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في ثاني أيام الهدنة بغزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عبر منصة “إكس” إنه “بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين”.

كما أوضح الأنصاري أنه “سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق”.

كذلك أردف: “يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 33 من الأطفال و6 نساء، بينما يضم المفرج عنهم من غزة 8 من الأطفال و5 من النساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب”.

تبادل أسرى الجمعة

يذكر أن حماس كانت أفرجت الجمعة عن 13 من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من المعتقلين الفلسطينيين بسجونها، في اليوم الأول من اتفاق الهدنة.

وإضافة إلى الإسرائيليين الـ13، وهم من الأطفال والنساء، أطلقت الحركة سراح 10 تايلانديين وفليبيني واحد كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي شنته الشهر الماضي على جنوب إسرائيل، وفق قطر التي توسطت في الاتفاق.

من جانبها أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلاً فلسطينيين (15 فتى و24 امرأة)، حيث تمت عملية إطلاق سراح 28 منهم في بيتونيا بالضفة الغربية، فيما نقل 11 آخرون للإفراج عنهم في القدس الشرقية.

هدنة لـ4 أيام

وبدأ سريان هدنة من 4 أيام الجمعة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وتوصلت قطر، الوسيط الرئيسي، إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة القابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل.