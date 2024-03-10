الدكتور الربيعة : علم المملكة يعبر عن معاني الحكمة والقوة والسيادة ورمزًا للتآلف والوحدة الوطنية

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رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة يوم العلم، الذي صدر الأمر الملكي الكريم في العام الماضي بأن يكون الحادي عشر من مارس في كل عام يومًا للاحتفاء والاعتزاز به.

وأشار معاليه إلى أننا في هذه المناسبة الكريمة نستذكر إقرار المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – لشكل علم المملكة العربية السعودية ودلالاته الرمزية العظيمة، مضيفًا أن هذا العلم كان شاهدًا ومرافقًا لمسيرة الدولة السعودية المباركة والملاحم التاريخية التي رافقت تأسيسها قبل ثلاثة قرون، كما أنه خير جامع لكل أبناء الشعب السعودي تحت راية خفاقة تتوسطها شهادة التوحيد، إلى جانب ما اشتملت عليه هذه الراية من معاني الحكمة والقوة والأنفة والسيادة والعطاء.

واختتم معاليه تصريحه داعيًا المولى – عز وجل – أن يعيد على هذا الوطن الشامخ أفراحه ومسراته، وإنجازاته، في كل المجالات في ظل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يستمر علم المملكة خفاقًا ورمزًا للتآلف والوحدة الوطنية.