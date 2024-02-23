الدكتور العيسى يلتقي وفد الكونجرس الأمريكي ووزير التجارة والصناعة الباكستاني

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استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مقر الرابطة الفرعي بالرياض وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس النواب، السيد أندريا كارسون.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من القضايا ذات الصلة بتعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، وذلك في مواجهة أفكار الصراع والصدام الحضاري، التي أفرزت نماذج مؤلمةً من أشكال التطرف العنيف ، فيما جرى التنويه بمبادرة مؤتمر رابطة العالم الإسلامي داخل الأمم المتحدة بنيويورك، المتعلقة ببناء الجسور بين الشرق والغرب من أجل عالم أكثر تفاهماً وسلاماً، كما جرى التأكيد على موقف الرابطة من حرب غزة المُندّد بالقتل المروِّع للنساء والأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وفي السياق نفسه، استقبل الدكتور محمد العيسى، في مقر الرابطة الفرعي بالرياض، معاليَ وزير التجارة والصناعة والإنتاج، ووزير الداخلية المكلف بجمهورية باكستان الإسلامية، الدكتور جوهر إعجاز، يرافقه معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور آفتاب أكبر دراني.

وجرى خلال اللقاءِ مناقشةُ عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإسلامي والدولي، وآفاق التعاون الثنائي حيالها.

وأشاد الوزير إعجاز بدور الرابطة المحوري في إيصال رسالة الإسلام الصحيحة للعالم أجمع، واضطلاعها بواجبها في تمثيل الشعوب الإسلامية خير تمثيل في مختلف المحافل الدولية.

وأكد الدكتور العيسى على العلاقات التاريخية والراسخة بين المملكة وباكستان، وبين باكستان ورابطة العالم الإسلامي، مؤكِّداً المكانة الكبيرة التي تحظى بها باكستان في الوجدان الإسلامي، وأعرب معاليه عن تقديره لجهود علمائها في مسيرة رابطة العالم الإسلامي التي تُعدّ حسنةً من حسنات المملكة العربية العربية أسستها وأهدتها للعالم الإسلامي، كما جرى التنويه بالإلهام الكبير لرؤية المملكة 2030 وما حققته وتحققه من التحول الكبير في النهضة الشاملة للمملكة، لاسيما موقعها المتقدم في الريادة الدولية، مع استحضار ريادتها الإسلامية باستحقاقها الكبير.