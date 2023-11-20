الدكتور غسان السليمان يكرم 30 طالبا من كليات محافظة القنفذة

المناطق_ماهر عبدالوهاب

قامت جمعية تنميةالقرى الخيريةبمنطقةمكةالمكرمة بإشراف الأستاذ خالد العصيمي بإستضافةالطلاب المتفوقين في الكليات الجامعية بمحافظة القنفذة في رحلة علمية إقتصادية ترفيهية تحت مسمى ( أرسم رؤيتك 2) لمدينة جدة وذلك خلال الفترة من 16 — 19 نوفمبر.

هذا وشارك في الرحلة عدد (30) طالبا” من كليات الطب والهندسة والعلوم الصحية والحاسب الالي من الكلية الجامعية بالقنفذة والكلية التقنية بالقنفذة والكلية التقنية بالقوز كما أقيمت في الرحلة عدد من البرامج والدورات وورش العمل الهامة والزيارات منها دورة (الدور في الحياة) للمهندس محمد عاشور ودورة ( أستعد للمستقبل) للدكتور محمد بارباع وكذلك تم تطبيق مقياس متم على الطلاب لتحديد القدرات والمهارات للطلاب وقد أشتملت الرحلة على عدد من الزيارات منها زيارة أكواريوم فقيه وألعاب (in10so ) كما أشتملت الرحلة على حفل عشاء أقامه معالي الدكتور غسان بن أحمد السليمان في منزله حيث قدم معاليه للطلاب المشاركين محاضرة قيمة و مقدمة عن ريادة الأعمال وأهميتها للشباب وهدايا قيمة وثمينة .

ثم بدأ الحوار بين الطلاب والدكتور غسان السليمان للإستفادة من خبرته وتجربته في المجال الإقتصادي والإستثماري هذا وقد حضر حفل ومأدبة العشاء ضيوف الشرف كلا” من الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجميح الرئيس الفخري للجمعية والشيخ خالد بن محمد السعود عضو المجلس الفخري للجمعية والأستاذ عبدالملك الغزالي المدير التنفيذي لجمعية مؤسسة علي الجفالي الخيرية وغيرهم من الاعيان والوجهاء .