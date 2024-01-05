الدولار يقترب من تسجيل أفضل أداء أسبوعي

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سجل الدولار اليوم، صعودًا متجها نحو أقوى أداء أسبوعي له منذ شهر يوليو 2023. وسجل مؤشر الدولار 102.39 في التعاملات المبكرة صباح اليوم .

وهبط الين 0.06 % إلى 144.72 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 144.90 في وقت سابق من الجلسة بحسب رويترز.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.09 % إلى 1.0953 دولار، متجهًا لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.8 %، منهيًا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

وبلغ الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.2694 دولارًا، مرتفعًا 0.12 % خلال الجلسة، لكنه لا يزال يتجه نحو انخفاض طفيف بالنسبة للأسبوع.