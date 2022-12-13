الدويش: يجب شطب هذا الحكم أخطائه كتير

يرى الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، أن ماتيو لاهوز” حكم مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022 يجب أن يشطب، مشيرًا إلى أن له أخطاء مؤثرة كثيرة.

وقال الدويش خلال لقائه ببرنامج “الحصاد الرياضي”: يجب على الاتحاد الدولي يشطب حكم مباراة الأرجنتين وهولندا، هذا أسوأ حكم انا شوفته في حياتي، تقيمه كان سيئ من متخصصين في التحكيم، هذا المفروض يشطب حتى في الدوري الإسباني عنده بلاوي لا تعد ولا تحصى.

وجاءت تصريحات الدويش بعد مطالية ميسي من الاتحاد الدولي بعدم تعين لاهوز في المباريات المهمة ويجب على الفيفا اختيار حكام تكون قادرة على إدارة المباريات الكبيرة دون أي ضغوطات أو ارتكاب أي أخطاء.

وكشف صحيفة “ميرور” البريطانية، أن الحكم الإسباني عاد لمنزله بعد التصريحات اللاذعة وهجوم ميسي عليه الأمر الذي تسبب لجوء الفيفا في عدم إسناد أي مباريات له خلال المرحلة المتبقية بمونديال قطر.

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