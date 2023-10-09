“الذكاء” يحد الحيوانات “المفترسة”

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وجد باحثون في أدوات الذكاء الاصطناعي ضالتهم؛ للحد من الصراعات بين الحيوانات والسكان في جنوب آسيا، خاصة أن الأنواع المفترسة منها تمثل خطراً كبيراً على القرى السكنية لاقترابها منها.

وارتكز الباحثون في جامعة كليمسون بولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة، في دراستهم على استخدام كاميرات معززة بتقنية الذكاء الاصطناعي تُساعد في إحداث تغيير كبير في مجال حفظ النمور.

ووضعوا أجهزة صغيرة في محيط حظائر في بلدين بجنوب آسيا، لحماية سكان القرى من الحيوانات المفترسة وحماية هذه الحيوانات من الصيد الجائر، حيث تسمى نظام الكاميرات “تريل غارد” ويمكنها التمييز بين النمور والأنواع الأخرى ونقل صور إلى حراس المتنزهات أو السكان في ثوانٍ.