“الذكاء” يلخّص “محادثات أندرويد”

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كشفت شركة “غوغل” الأمريكية، عن ميزة جديدة تمكّن مستخدمي نظام تشغيل أندرويد من تلخيص الرسائل والمحادثات النصية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “androidpolice” التقني، أن الميزة مخصصة لنظام “أندرويد أوتو” وهو أحد أنظمة غوغل الخاصة بقيادة السيارات، لمساعدة قائديها على التركيز أثناء القيادة.

وتمكّن هذه الميزة الجديدة قائدي السيارات من قراءة ملخص شامل للدردشات الجماعية جملة واحدة، دون الحاجة إلى قراءة كل رسالة بشكل منفرد، الأمر الذي يجنبهم الانشغال عن الطريق.