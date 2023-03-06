الذهب يتراجع مع تأهب السوق لشهادة رئيس الفيدرالي وبيانات وظائف

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تراجعت أسعار الذهب بعدما سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا اليوم، مع تأهب المستثمرين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بالكونجرس هذا الأسبوع وبيانات الوظائف الأمريكية الشهرية، وكلاهما يمكن أن يؤثر على سياسة أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1846.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1956 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير عند 1858.19 دولار.

وكانت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مستقرة عند التسوية مسجلة 1854.60 دولار.

ويدلي باول بشهادة أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء، يليها تقرير الوظائف الأمريكية لشهر فبراير المقرر صدوره يوم الجمعة.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز “السوق تتوقع قراءة أقوى للوظائف مما يعني أن أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستبقى مرتفعة لفترة أطول”، وهو ما قد يكبح الصعود الأخير الذي شهده الذهب، بحسب “رويترز”.

ارتفعت الأسعار أكثر من 2 في المائة منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر الأسبوع الماضي. وتميل أسعار الفائدة المتزايدة إلى تقليل الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقالت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم السبت إنه إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم وسوق العمل في تخطي التوقعات، فمن الضروري رفع أسعار الفائدة والاستمرار في ذلك لفترة أطول.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المائة، ما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى وحد من الخسائر خلال اليوم.

وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 21.01 دولار للأوقية كما هبط سعر البلاتين 0.2 في المائة إلى 975.14 دولار وانخفض سعر البلاديوم 1 في المائة إلى 1438.56 دولار.