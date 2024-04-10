الذهب يستقر قرب مستوى مرتفع قياسي وسط مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية

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استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية، مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

أسعار الذهب اليوم

وبقيت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355.29 دولار للأونصة، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2373.50 دولار.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس، حيث يتوقع أن يُظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4% مع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7%، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

أسعار الفضة اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.15 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في 3 سنوات تقريبًا أمس الثلاثاء.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 976.67 دولار والبلاديوم 0.4% إلى 1088.75 دولار.