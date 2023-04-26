الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية

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استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأوقية اليوم الأربعاء بينما يتوخى المستثمرون الحذر وينتظرون بيانات اقتصادية أمريكية قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحسب “رويترز” تماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولار للأوقية وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 2010.20 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة، وهو ما يزيد جاذبية المعدن النفيس للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوى في تسعة أشهر في أبريل مع تزايد القلق بشأن المستقبل، وهو ما يؤدي لتفاقم مخاطر وقوع الاقتصاد في براثن الركود هذا العام.

وقفزت مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عام في مارس، ومن المرجح أن يكون ارتفاع الطلب نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الرهون العقارية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للاحتياطي الفيدرالي والتي تحدد أسعار الفائدة يومي الثاني والثالث من مايو. وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 25.06 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 1094.12 دولار وصعد البلاديوم واحدا في المائة إلى 1498.95 دولار.