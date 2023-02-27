الذهب يسجل أدنى مستوى في شهرين

المناطق_الرياض

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين اليوم بعدما أذكت بيانات اقتصادية أمريكية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1808.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (05:41) بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1815 دولارا للأوقية بحسب “رويترز”.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعا كبيرا نسبته 1.8 في المائة في إنفاق المستهلكين الأمريكيين في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2021، بينما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر المفضل لدى المركزي الأمريكي لقياس التضخم، بنسبة 0.6 في المائة بعدما زاد 0.2 في المائة في ديسمبر.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.9 في المائة إلى 20.58 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 906.94 دولار بينما زاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1415.96 دولار للأوقية.