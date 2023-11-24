الذهب يسجل ارتفاعًا طفيفًا ليحقق مكاسب للأسبوع الثاني مع انخفاض الدولار

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ارتفع الذهب اليوم بشكل طفيف ، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة مما أدى إلى انخفاض الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1994.60 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1138 بتوقيت جرينتش، ليرتفع بنسبة 0.8 في المئة هذا الأسبوع، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 في المئة، مسجلة 1996.20 دولارًا.

وحققت الفضة مكاسب خلال المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، مسجلاً إلى 23.71 دولارًا للأوقية، كما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1047.93 دولارًا، في حين انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 911.88 دولارًا لكنه يتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني.