الذهب يلامس قمة تاريخية جديدة ويتجه لتسجيل رابع مكسب أسبوعي

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قفزت أسعار الذهب، خلال تعاملات الجمعة، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، إذ تدعم المعدن بمشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي، في حين لم تفلح بيانات اقتصادية أميركية قوية في النيل من الإقبال عليه.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0345 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 2384.34 دولار للأونصة. وسجل المعدن مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2401.80 دولار.

وقال لوكا سانتوس المحلل في إيه.سي.واي سكيوريتيز “الشيء الوحيد الذي بالتأكيد يدفع البنوك المركزية لشراء الذهب هو الحروب التي تحدث عالميا، فإذا نظرنا للتاريخ، يحدث هذا دائما لأن الذهب ملاذ آمن”.

وعلى الرغم من بيانات التضخم الأخيرة وتقرير الوظائف الأميركي القوي الأسبوع الماضي الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإن الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر من 15 بالمئة منذ بداية العام.

ينال ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 28.75 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021.

وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 986.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1049.83 دولارا.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.