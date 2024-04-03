الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية مع عودة المخاوف من التضخم في أمريكا

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا اليوم الأربعاء، إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلا عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % ليصل إلى 2302 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288 دولار في وقت سابق من الجلسة. وسجل المعدن النفيس مستويات قياسية على التوالي منذ الخميس، وزادت العقود الآجلة للذهب في أمريكا 1 % إلى 2304 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير محللي سيتي إندكس “يستمر الذهب في تلقي تدفقات الملاذ الآمن مع استمرار مهاجمة أوكرانيا للبنية التحتية النفطية في روسيا، إلى درجة أنه يتجاهل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات عدم خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو”، مضيفا “في ظل ارتفاع أسعار السلع الأولية بشكل عام، فإن ذلك يجلب مخاطر حدوث جولة أخرى من التضخم، لذلك ربما يتحوط المستثمرون ضد التضخم”.

وقال صناع السياسة في الفيدرالي أمس الثلاثاء إنهم يعتقدون أنه سيكون من المعقول خفض أسعار الفائدة الأمريكية 3 مرات هذا العام، على الرغم من أن أحدث البيانات الاقتصادية القوية أثارت شكوك المستثمرين حول هذه النتيجة، وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع التصنيع الأمريكي انتعش بشكل غير متوقع، إذ أثار ارتفاع أسعار المواد الخام مخاوف من احتمال عودة التضخم.

وارتفع الذهب الذي يستخدم للتحوط ضد التضخم وملاذا آمنا خلال أوقات الغموض السياسي والاقتصادي 10.8 % حتى الآن هذا العام ويتجه للارتفاع لليوم السابع على التوالي، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1 % إلى 26 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 % إلى 926 دولار والبلاديوم 0.8 % إلى 1011 دولار.