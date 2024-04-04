الذهب يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة وسط ترقب لبيانات الوظائف في أمريكا

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ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي اليوم وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:43 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2318.70 دولار.

وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز “ما يدفع سعر الذهب للارتفاع هو انخفاض قيمة العملات عالميا مقابل الدولار لمجموعة من الأسباب… ويقبل الناس على الذهب كوسيلة للحماية من انخفاض العملات محليا”.

وواصل مسؤولو الاحتياطي الاتحادي، ومن بينهم رئيس البنك جيروم باول، أمس التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاشات والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو .

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس غدا الجمعة، مع صدور بيانات جديدة للتضخم الأسبوع المقبل.