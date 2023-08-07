الرئاسة الأوكرانية: المشاركون في محادثات جدة وافقوا على عقد اجتماع آخر خلال شهر ونصف

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قالت الرئاسة الأوكرانية إن المشاركين في محادثات جدة وافقوا على عقد اجتماع آخر خلال شهر ونصف.
وكان اختتم أمس الأحد اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، والذي أقيم في مدينة جدة.
وكان قد عقد السبت في جدة اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، برئاسة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، مساعد بن محمد العيبان، وقد عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة السعودية للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته.
وأشار البيان إلى أن المشاركين اتفقوا على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع.