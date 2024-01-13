الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

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اختتمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة.

وشاركت الرئاسة العامة في المعرض الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بجناح تعريفي، شمل عدة أركان استعرضت مبادرات الرئاسة العامة التفاعلية والتقنية وبرامجها التوعوية في موسم الحج والعمرة، عبر مراكزها الميدانية التوعوية والمنافذ الحدودية ونقاط التوزيع، وعرضت الرئاسة في جناحها عددًا من الخدمات منها تطبيق (مبرور) وبرنامج التوعية التفاعلية المستدامة، ونقاط البث المتنقلة، ومنصة الحج والعمرة والزيارة، والخرائط التفاعلية وغيرها.

وحظي جناح الرئاسة العامة بتفاعلٍ وإقبالٍ من زوار المعرض، الذين عبروا عن إعجابهم وسجلوا اهتماماتهم في ركن الشراكات في جناح الرئاسة العامة.