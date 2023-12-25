الرئيس الأوكراني يشيد بإسقاط مقاتلات روسية عشية عيد الميلاد

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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، بإسقاط مقاتلتين روسيتين عشية عيد الميلاد وقال: “عيد الميلاد هذا، يحدد المزاج الصحيح للعام المقبل بأكمله”.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين، إن زيلينسكي أشار أيضا في رسالة عيد الميلاد بمناسبة احتفال البلاد للمرة الأولى رسميا بالعطلة في الخامس والعشرين من ديسمبر بدلا من السابع من يناير، إلى مزاعم أوكرانيا بأنها دمرت ثلاث مقاتلات روسية أخرى يوم الجمعة الماضي.

وقال زيلينسكي: “كلما كان دفاعنا الجوي أقوى، قل عدد الشياطين الروس في سمائنا، وعلى أرضنا”، مشيدا بقدرات أوكرانيا: “في المفاوضات مع الشركاء، وقدراتها في تعزيز درع السماء الخاصة بنا، وقدراتنا في الدفاع عن وطننا من الإرهابيين الروس”.

وكانت سلطات الدفاع الجوي الأوكرانية قالت في وقت سابق اليوم الإثنين، إن روسيا مستمرة في الهجوم على أوكرانيا بطائرات الدرون والصواريخ خلال الليل.

وأضافت أن أوكرانيا أسقطت صاروخين، في حين تم اعتراض 28 طائرة من 31 طائرة درون.

واستهدفت الهجمات، التي استمرت أكثر من ست ساعات، بطائرات الدرون، أوديسا في البحر الأسود، حيث تضرر الميناء ولكن لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.

وأضافت السلطات الأوكرانية، أنه تم إسقاط طائرة سوخوي سو -34 في منطقة دونيتسك وطائرة سو-30 اس ام فوق البحر الأسود أمس الأحد.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد قالت الجمعة الماضية إنها أسقطت ثلاث طائرات مقاتلة روسية فوق منطقة خيرسون.

كما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها شنت هجمات ضد مواقع روسية اليوم الإثنين، تتضمن مخازن أسلحة وذخائر.

وأعلنت روسيا اليوم الإثنين، تقدمها في ساحة المعركة، وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو، إن قوات موسكو سيطرت على مارينكا، وهي بلدة استراتيجية مهجورة الآن تقع على بعد نحو 20 كيلومترًا غرب دونيتسك، أكبر مدينة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وقال شويجو في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “هذا يسمح لنا اليوم بحماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من الهجمات”.

ولم يعلق المسئولون الأوكرانيون على الاستيلاء المحتمل على البلدة.