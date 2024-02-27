الرئيس الأوكراني يغادر الرياض

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غادر الرياض مساء اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، والوفد المرافق له، عقب الزيارة التي قام بها للمملكة.

وكان في وداع فخامته، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق), وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين, وسفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو, ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.