الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق يتفقد طرق المنطقة الشرقية

المناطق_واس

تفقد معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي, عددًا من المشاريع الجارية في المنطقة الشرقية, للتأكد من سير العمل.

واطلع خلال جولته التفقدية, على مشروع تنفيذ طريق صفوى رحيمة الذي يضم إنشاء جسر بحري ويعد واحدًا من أبرز مشاريع التنفيذ في المنطقة، وعلى عدد من مشاريع الصيانة في المنطقة، منها طريق أبوحدرية.

وتأتي هذه الجولة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للطرق لتحسين وتطوير البنية التحتية للطرق في المملكة، وتعكس التزام الهيئة بتوفير طرق آمنة للمواطنين والمقيمين، بما يحقق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.