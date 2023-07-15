الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة: استطعنا أن نحول تحديات جائحة كورونا إلى نجاحات نفتخر فيها على كافة الأصعدة

قال “خالد البكر” الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، استطاعت وبكل حزم أن تحول تحديات جائحة كورونا، إلى نجاحات يفتخر بها أبناء المملكة على كافة الأصعدة والمستويات.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة لديها استراتيجية كبيرة تساهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية السعودية 2030، التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن الرؤية السعودية 2030، تستهدف تحقيق التقدم والريادة للمملكة في كافة المجالات الاقتصادية والبيئية والعسكرية والعلمية، إضافة إلى التقدم في مجال الأمن والتقنية.