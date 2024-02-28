الرئيس التنفيذي لطيران العربية: سوق الطيران السعودي واعد.. ونستهدف التوسع بشكل أكبر

المناطق _ محمد حسن الشيخ

أكد الرئيس التنفيذي لطيران العربية، الأستاذ عادل العلى، أن “طيران العربية” لها 7 مقرات حول العالم تسير الرحلات لـ 200 وجهة، مشيرا إلى أن التوسع ليس سهلا، لأن كل دولة لها قوانين، لافتا إلى ضرورة مساعدة العميل وكسب ثقته للتوسع والانطلاق بشكل أكبر.

وأوضح أن الاستدامة مشكلة خلقت للطيران ليس من اختصاصها، موضحا أنه “لو توفر بديل للنفط لاستخدمناه”، مؤكدًا أن 1% فقط من الانبعاثات من قطاع الطيران، وللأسف الكلام عنه كثير بخلاف الطرق الأخرى التي لا تلقى توجيها كبيرا بصددها من قبل المسؤولين.

وشدد على أن السعودية سوق مفتوح وواعد في غاية الأهمية، مردفا: “تتوجه رحلاتنا المختلفة إلى نحو 13 مطارا في عدد من مدن المملكة”، موضحا أن السوق المصري واعد في الطيران “لكن نقابل بعض التحديات بسبب تغير الحاصل في الصرف”.

وأكد أن الهدف الأساسي من الطيران الاقتصادي هو دعم المسافرين وفتح فرص أكبر لفرصة السفر، مشيرا إلى أن التحول الرقمي أمر واجب “ومن لم يتماشى معه سوف يخسر”.