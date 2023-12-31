الرئيس التنفيذي لـ “ندلب”: سجلنا أكثر من 80 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية الربع الثالث 2023.. و35% إسهام قطاعات “ندلب” في الناتج المحلي غير النفطي

أكد الرئيس التنفيذي لـ “ندلب” المهندس “سليمان المزروع”، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية سجل أكثر من 80 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية الربع الثالث من عام 2023.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هناك 35% من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة هو من إسهامات قطاعات “ندلب”.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية يعمل على تطوير آلياته وبرامجه لتوفير وظائف متطورة للشباب السعودي، بما يسهم في الدخل الوطني للمملكة، ويقلل اعتمادها على المصادر النفطية.