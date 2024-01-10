الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة: نستهدف الفئات التي ستساهم في نقل المعرفة للكوادر الوطنية وخلق الوظائف وجذب الاستثمارات

أكد الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة “محمد سلطان”، أن ‏‎الإقامة المميزة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر خلق الوظائف ونقل المعرفة، إضافة إلى المساهمة في استقطاب الكفاءات بالمجالات العلمية والصحية والبحثية المختلفة.

وأوضح في تصريحات للإخبارية، أن الإقامة المميزة أعلنت عن مميزات ومنتجات جديدة وهي الكفاءة الاستثنائية، الموهبة، مستثمري الأعمال، رواد الأعمال، ملاك العقار، إضافة إلى مزايا جديدة لحاملي الإقامة المميزة حاليا.

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية لاستقطاب فئات معينة في منتجات “الإقامة المميزة” تكمن في سد الفجوة في قطاعات “محددة” وناشئة في المملكة بما يضمن نقل المعرفة للكوادر الوطنية.