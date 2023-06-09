الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية ذوي الإعاقة: ربع موظفي الهيئة من ذوي الإعاقة ومنهم الإعاقة السمعية

قال الدكتور “هشام الحيدري” الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية ذوي الإعاقة، إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، تولي أصحاب الهمم وذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً على مختلف المراحل.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “أبلغ من الكلام”، أن الهيئة أصدرت تعميماً باستخدام لغة الإشارة في كافة الجهات الحكومية والخدمية التي تكون تحت إشراف المملكة، موضحا أن التعميم سيكون على كافة المرافق الخدمية حتى خطب الجمعة في الحرمين الشريفين ستتم ترجمتها بلغة الإشارة.

وأوضح أن ربع موظفي الهيئة هم في الأصل من أصحاب الهمم وذوي الإعاقة، ومنهم الإعاقة السمعية، مما يعكس اهتمام الهيئة بهؤلاء كونهم جزءاً مهماً في المجتمع السعودي.

وأشار إلى أن الإحصائيات أوضحت أن عدد ذوي الإعاقة السمعية تخطى حاجز الـ 189 ألف أصم في المملكة.