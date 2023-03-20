الرئيس الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

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وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ قليل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل لروسيا.
وهبطت الطائرة التي تقل الزعيم الصيني في مطار “فنوكوفو -2″ الدولي، وفقا ل”سبوتنيك”.
يزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وستكون هذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.
وتتوقع بكين أن تعزز الزيارة المرتقبة الثقة المتبادلة بين البلدين. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، فإنها ستنمي العلاقات الثنائية. سيناقش القادة قضايا تطوير الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين. أكدت التقارير أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية المهمة.