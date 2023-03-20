الرئيس الصيني يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

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وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ قليل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل لروسيا.

وهبطت الطائرة التي تقل الزعيم الصيني في مطار “فنوكوفو -2″ الدولي، وفقا ل”سبوتنيك”.

يزور رئيس الصين روسيا من 20 إلى 22 مارس/آذار، بدعوة من الرئيس الروسي. وستكون هذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.