الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف : الخطاب الملكي ألقى الضوء على ما تحقق من إنجازات ضخمة في مختلف الأصعدة

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نوّه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بمضامين الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال معاليه: “إن الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ألقاه نيابة عنه تحت قبة مجلس الشورى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- يعكس بجلاء ما تقوم به بلادنا في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية، وألقى الضوء على ما تحقق من إنجازات ضخمة في مختلف الأصعدة، وما وصلت إليه بلادنا من مراكز متقدمة في عدد من المجالات”.

وأضاف معاليه” أن الخطاب الملكي يأتي معبرًا عن سياسة المملكة ومواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية، ومؤكدًا حرص قيادة المملكة الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع”.

واختتم الدكتور السند، تصريحه بدعاء الله -تعالى- أن يحفظ على بلادنا أمنها ورخاءها ونهضتها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.