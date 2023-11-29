الرئيس الموريتاني يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

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هنأ فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وأكد فخامته في رسالتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها المملكة العربية السعودية في جميع الميادين في ظل القيادة الرشيدة، كما يكرس ريادتها على الصعيد الدولي وإشعاعها الحضاري المتجدد.

وسأل الله العلي القدير أن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة نعمه الظاهرة والباطنة.