الرائد يتغلّب على أبها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدوري السعودي للمحترفين

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تغلب فريق الرائد على ضيفه أبها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2023 – 2024”.

وجاءت رباعية الرائد عن طريق خالد السبيعي بالدقيقة 21، ومحمد فوزير في الدقيقة 46، وأضاف الهدف الثالث كريم البركاوي عند الدقيقة 50 ، والرابع أحرزه عمر جونزاليس في الدقيقة 90+7 ، فيما سجل ثلاثية أبها حسن العلي بالدقيقتين 17 و 48، وفابيان نوغيرا بالدقيقة 67.

بهذه النتيجة صعد الرائد إلى المركز الـ 11 بـ 19 نقطة، فيما بقي أبها في المركز الـ 17 بـ 14 نقطة.