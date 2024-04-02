الرائي عبدالله الخضيري: رمضان 30 يوماً والعيد في 10 أبريل

المناطق_متابعات

كشف الرائي عبدالله الخضيري، المستشار بجامعة المجمعة، أن هلال شهر شوال لهذا العام 1445 والذي يتزامن معه كسوف للشمس، غير مشاهد في منطقتنا، ويعتبر الكسوف اقتراناً مرئياً مهما كان نوع الكسوف، وبما أن الكسوف سيحدث -إن شاء الله- بعد غروب الشمس بما يقارب ثلاث ساعات، فهو يؤكد غروب القمر قبل الشمس، كذلك لم يمضِ على القمر نصف نهاره الأرضي، أي من شروقه حتى غروبه والمقدر بـ6 ساعات و22 دقيقة.

وأضاف: لم تتحقق شروط دخول الشهر، حيث إن القمر يغرب قبل الشمس بـ 12 دقيقة تقريباً، وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس بـ3 ساعات تقريباً، وعلى ضوء المعطيات العلمية أن الهلال لن يُرى مساء الاثنين، وسوف يُرى مساء الثلاثاء 30 رمضان الموافق 9 أبريل بكل جلاء ووضوح، نظراً لمكوثه الذي يزيد عن 54 دقيقة وفق “العربية”.

كسوف الشمس

وحول كسوف الشمس قال الخضيري: سيحدث كسوف كلي للشمس يوم الاثنين 29 رمضان 1445هـ الموافق 8 أبريل 2024م حسب تقويم أم القرى، وسيشاهد ككسوف كلي في أميركا الشمالية وبعض مناطق المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، بينما يمكن مشاهدته كسوفاً جزئياً في غرب أوروبا وشمال أميركا الجنوبية وبعض مناطق المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، وهو غير مشاهد في السعودية.

وستبدأ مراحل الكسوف في الساعة 15:42 بالتوقيت العالمي، بشكل كسوف جزئي وفي الساعة 18:17 يصل الكسوف إلى القيمة العظمى له، وستنتهي مراحل الكسوف الساعة 20:52 بالتوقيت العالمي، ويستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وعشر دقائق تقريباً.

والكسوف ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس نهاية الشهر الهجري، بحيث يقع ظل القمر على الأرض، ونظراً لأن مدار القمر حول الأرض ليس دائرياً ولكنه بيضاوي الشكل، مما يجعل المسافة بين الأرض والقمر متغيرة، فيكون القمر في بعض الأحيان أقرب إلى الأرض خلال مداره، وتسمى بنقطة الحضيض، ويكون أقل بُعد للقمر فيها عن الأرض بمسافة 356877 كم تقريباً، وفي بعض الأحيان يصل لأقصى مسافة من الأرض، وتُسمى بنقطة الأوج، وتكون أقصى مسافة 405696 كم تقريباً، بينما يكون متوسط المسافة بين الأرض والقمر 384472 كيلومترا تقريبا.