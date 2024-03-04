“الراجحي” يعتزم إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار بموجب برنامجه للصكوك الدولية

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أعلن مصرف الراجحي عزمه إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث في 30/05/2023م ، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية

وقام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، و بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، و مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، و شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، و بنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، و الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، و بنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، و إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، و سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

و سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.

ويأتي الهدف من الطرح لتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف. و يخضع طرح الصكوك المستدامة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.