أبرز الموادأهم الاخبارمحليات

الربيعة: المملكة أصبحت قائدة وصانعة للقرار الإنساني على الصعيد الدولي (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 21 فبراير 2023 - 12:50 صباحًا

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، أن المملكة أصبحت قائدة وصانعة للقرار الإنساني على الصعيد الدولي.

وأضاف الربيعة خلال تصريحات صحفية لبرنامج “هنا” الرياض” عبر قناة الإخبارية: “إن المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تدشن اليوم منتدى الرياض الدولي الإنساني في نسخته الثالثة”.

وأكمل: “وذلك بحضور 1200 من المهتمين بالعمل الإنساني من أكثر 50 دولة”، موضـــحًا أن المملكة أصبحت دولة تقود العمل الإنساني، وفاعلة على المستوى الدولي، ومشيرًا إلى أن العمل الإنساني السعودي أصبح له أثر على الأرض.

اقرأ ايضًا

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف (رابط التقديم والشروط)

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 21 فبراير 2023 - 12:50 صباحًا
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى