الربيعة: المملكة أصبحت قائدة وصانعة للقرار الإنساني على الصعيد الدولي (فيديو)

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، أن المملكة أصبحت قائدة وصانعة للقرار الإنساني على الصعيد الدولي.

وأضاف الربيعة خلال تصريحات صحفية لبرنامج “هنا” الرياض” عبر قناة الإخبارية: “إن المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تدشن اليوم منتدى الرياض الدولي الإنساني في نسخته الثالثة”.

وأكمل: “وذلك بحضور 1200 من المهتمين بالعمل الإنساني من أكثر 50 دولة”، موضـــحًا أن المملكة أصبحت دولة تقود العمل الإنساني، وفاعلة على المستوى الدولي، ومشيرًا إلى أن العمل الإنساني السعودي أصبح له أثر على الأرض.

فيديو | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبد الله الربيعة: المملكة أصبحت قائدة وصانعة للقرار الإنساني على الصعيد الدولي#هنا_الرياض pic.twitter.com/EWIiQtWmmQ — هنا الرياض (@herealriyadh) February 20, 2023

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